وزيرة الخارجية السودانية: محطات المياه خرجت عن الخدمة 3 أيام بسبب الملء الأول لسد النهضة

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إنه في يوليو الماضي عام 2020، عملت إثيوبيا على ملء سد النهضة بدون إخطار مصر والسودان؛ ما أثر على مناسيب النيل فجأة.



وأضافت خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن حول قضية سد النهضة، أن محطات مياه الشرب في الخرطوم خرجت عن العمل لمدة 3 أيام بسبب الملء الأول للسد.



وانتقدت خطاب وزير الري الإثيوبي منذ 3 أيام مضت، والذي أكدت فيه حرص بلاده على بداية الملء الثاني لسد النهضة؛ رغم الأضرار التي ستقع على دولتي المصب جرّاء هذا الإجراء.



وتابعت: «إثيوبيا لا تراعي حقوق الجيرة، وتستعمل قدرتها المنفردة في إدارة سدودها في تهديد أمن المواطنين السودانيين».



ويعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، وتترأسها فرنسا رئيس المجلس خلال شهر يوليو الجاري.