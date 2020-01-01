المركزي العراقي يخصص مبالغ إضافية لدعم برنامج الحكومة لحل أزمة الإسكان

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الخميس عن زيادة التخصيصات المالية لدعم قطاع الإسكان في العراق بمبلغ تريليون، و900 مليار دينار عراقي (الدولار يعادل نحو 1459 دينارا)، في إطار برنامج حكومي لحل أزمة السكن المتفاقمة في البلاد.

وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان صحفي، أن مجلس إدارة البنك قرر زيادة المبالغ المخصصة لقطاع الإسكان إلى أكثر من 1.9 تريليون دينار عراقي، منها تريليون دينار للمصرف العقاري ونحو 900 مليار دينار لصندوق الإسكان، لرفع قدرتهما في إتاحة أموال لأكبر عدد من المستفيدين.

وأوضح البيان أن هذه الزيادة سترفع إجمالي المبالغ المخصصة إلى المصرف العقاري وصندوق الإسكان إلى أكثر من ثلاثة تريليونات و600 مليار دينار عراقي.

وتدرس الحكومة العراقية الحالية برنامجا واسع النطاق لحل أزمة السكن في البلاد من خلال بناء مدن جديدة يرافقها توزيع أراض سكنية مع منح المستفيدين قروض مالية بفوائد مخفضة.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد زار مصرف الإسكان أمس الأربعاء، وأطلع العاملين في المصرف على خطط الحكومة العراقية لحل أزمة السكن ودعا الجميع للعمل من أجل إنجاح هذا البرنامج.



