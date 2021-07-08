الاتحاد الأوروبي يقترح على روسيا بحث التعاون في مجال شهادات التطعيم ضد كورونا

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو ماركوس إيديرير، إن بروكسل اقترحت على وزارة الصحة الروسية بحث احتمال ضم روسيا إلى نظام شهاداتها حول التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشار إيديرير، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن مواعيد فتح الحدود بالكامل، مؤكدا أنه يجب على الطرفين السعي لتسوية المسألة حول شهادات التطعيم لتسهيل حركة الناس.

وتابع أنه "يوجد ما يسمى بنظام الشهادة الأوروبية للتطعيم ضد كورونا، ويسمح القانون بأن تعترف المفوضية الأوروبية بمعادلة شهادات كوفيد الأخرى، ولذلك فقد اقترحنا على وزارة الصحة الروسية بحث مسألة رغبتها في الانضمام إلى هذا النظام".

وأكد أن المواطنين الروس يحتلون أول مرتبة في الحصول على تأشيرة شينغن، معربا في الوقت ذاته عن رفضه التصريحات التي مفادها أن عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بلقاحات كورونا الروسية، بما فيها لقاح "سبوتنيك V"، عمل مسيس، مشيرا إلى أنه عمل تقني لا غير.