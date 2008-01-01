نشاط مكثف لوزيرة التخطيط لتفعيل دور مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

قامت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعدد من الأنشطة المكثفة؛ لتفعيل دور مصر في مجموعة المؤسسات التابعة للبنك ومناقشة آليات دعم روابط التعاون بين مصر ومجموعة البنك، وذلك في إطار دورها كمحافظ لمصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

واستعرضت السعيد التجربة التنموية لمصر وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الإصلاحات الهيكلية ومجموعة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، ودور صندوق مصر السيادي في تمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وبدأت هذه اللقاءات، بلقاء هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة، وأوضحت السعيد أن إجمالي ما قدمته المؤسسة لمصر منذ إنشائها في 2008 وحتى مايو 2021 بلغ حوالي 12,5 مليار دولار، لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.

وأشارت إلى المعدل الجيد الذي تم به تنفيذ برنامج تمويل المؤسسة لصالح مصر لعام 2020، على الرغم من ظروف تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث قامت المؤسسة بتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر في إطار اتفاقيتي المرابحة الإطاريتين الموقعتين في 6 سبتمبر 2018، كما أثنت على جهود وحرص المؤسسة على الإعداد لبرنامج عام 2021، والذي تم توقيعه في يناير 2021، برعاية وزارة التخطيط، وبحضور وزراء التعاون الدولي، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية.

وتضمن البرنامج تقديم 700 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، كما تم اطلاق مبادرة (في التجارة الدولية) لتمكين النساء فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكان ثاني هذا اللقاءات مع أسامة عبدالرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ وذلك لدراسة أوجه التعاون والتنسيق في عدد من المواضيع الإستراتيجية.

وتضمن اللقاء عرض موقف عمليات المؤسسة في مصر التي بلغت 6.6 مليار دولار، تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية.

كما ناقش الاجتماع الخطة المستقبلية للمؤسسة في مصر والتي شملت حشد مزيد من الدعم التأميني والائتماني لمشروعات البنية التحتية وقطاع السلع الاستراتيجية وكذلك تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات.

كما التقت السعيد في مطلع شهر يوليو الجاري، مي بابكر الطاهر، مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في القاهرة، وخلال اللقاء أعربت السعيد، عن الاعتزاز بالشراكة التنموية مع مجموعة البنك على مدار عقود طويلة، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 338 مشروعا بإجمالي اعتمادات 12.7 مليار دولار، تم الانتهاء من تنفيذ 287 مشروعا منها بمبالغ إجمالية بلغت 9.7 مليار دولار ، في حين جاري تنفيذ 51 مشروعا بمبلغ 3 مليارات دولار في مجالات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والصحة، والتعليم، وغيرها من المجالات المتنوعة، حيث تحتل مصر المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي.

وكان آخر اللقاءات التي عقدتها السعيد مع أيمن السجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث أكدت الاعتزاز بمساهمة مصر في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والتي تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون دولار، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية، مؤكدة تلاقي أهداف المؤسسة مع أولويات الدولة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.