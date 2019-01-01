جونز هوبكنز: حصيلة وفيات كورونا في العالم تتخطى حاجز الـ 4 ملايين

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ذكرت أحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الأربعاء أن حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تخطن عتبة الأربعة ملايين حالة منذ بدء الجائحة.

ويعني هذا الرقم الجديد أن الوفيات المسجلة المرتبطة بفيروس كورونا ارتفعت من ثلاثة إلى أربعة ملايين في أقل من ثلاثة أشهر.

وتظهر البيانات أنه تم تسجيل حوالي 185 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء العالم.

ويفترض الخبراء أن هناك المزيد من حالات الإصابة بالفيروس والوفيات غير المسجلة على مستوى العالم.

ويجرى تحديث موقع جونز هوبكنز بانتظام، وبالتالي يظهر أرقاما أعلى من تلك الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بحوالي 605 آلاف حالة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني بـ 525 ألف حالة وفاة بينما سجلت الهند حوالى 400 ألف حالة وفاة.