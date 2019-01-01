 بلغاريا: 422 ألفا و298 حصيلة إصابات فيروس كورونا - بوابة الشروق
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بلغاريا: 422 ألفا و298 حصيلة إصابات فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 9:53 ص | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 9:53 ص

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عقب تسجيل 60 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 422 ألفا و298 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية - في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الخميس - أنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفا و129 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تعافى على مدار أمس، 146 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين في البلاد 396 ألفا و61 حالة، بينما يتلقى 959 شخصا العلاج في المستشفيات، من بينهم 113 في الرعاية المركزة، لافتة إلى أن عدد الحالات النشطة في بلغاريا بلغ 8108 حالات.


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