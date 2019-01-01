قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن أبرز إنجازات القطاع هو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بعدما كان يتم استيراده بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويًا لتغطية الاحتياجات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترانيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن من إنجازات القطاع أيضًا إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتحويلها إلى منظمة مقرها القاهرة، ذاكرًا أن الوزارة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة طاقات معامل التكريك.

وذكر أن الرئيس السيسي افتتح مجمعين لإنتاج البنزين والسولار، فضلًا عن الافتتاح القريب لمجمع إنتاج البنزين بأسيوط، إضافة إلى التوسع في معامل التكريك بالإسكندرية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023.

وأوضح أن من أهم ثمار الإصلاح الاقتصادي في مصر هو تصحيح هيكل التسعير للمنتجات البترولية، وتوفيرها بأسعار التكلفة من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي تتكون من قطاعي البترول والمالية والتي تهدف لمراجعة أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلي.

وأشار متحدث البترول، إلى اجتماع اللجنة خلال الشهر الجاري لدراسة متغيرات السوق العالمي خاصة مع التذبذات التي شهدها خلال الفترة الماضية.

