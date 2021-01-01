تطهير وتعقيم استراحات مراقبين الثانوية العامة ولجان الامتحانات بمدينة الحمام

قال مدحت الصباغ نائب مركز ومدينة الحمام، إنه تم تطهير وتعقيم لجان واستراحات الثانوية العامة، واتخاذ الإجراءات الوقائية داخل لجان الامتحانات، التى تبدأ 10 يوليو الجاري، فى ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح نائب رئيس مركز ومدينة الحمام، أنه يوجد 3 لجان بمدينة الحمام بواقع 276 طالبا، بالإضافة إلى وجود 3 استراحات (2 رجال و1 للسيدات).

وأكد أنه سيتم المرور على مقار لجان الامتحانات، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية بالمدارس، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والمشرفين على أعمال الامتحانات، وشدد على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم للجان والاستراحات، وتوفير الأمن والهدوء والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، واتخاذ كل التدابير التى من شأنها تذليل العقبات أمام سير الامتحانات.

وأضاف أنه تم التنسيق بين الإدارة التعليمية والصحة، للعمل على توافر طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، بما يتيح إجراء كشف طبى سريع وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والقائمين على اللجان قبل بداية الامتحانات.