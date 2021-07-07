قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الدالخلية، إن أي قرار يصدر عن الوزارة يهدف إلى تنظيم عملية صرف السلع من مخازن الجملة والمجمعات الاستهلاكية، موضحًا أن خدمة التموين تخدم 64 مليون مستفيد من خلال 40 ألف مركز تمويني على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن قرار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين الصادر أول أمس يقضي بتحديد عدد الحصص المخصصة للمواطن على البطاقة ليصرفه من المنافذ، لافتًا إلى أنه يحق لأي فرد الحصول على زجاجة زيت واحد لتر أو آخرى 800 ملليمتر بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة التموينية.

وذكر انه يتم استهلاك من 65 ألف إلى 70 ألف طن من الزيت شهريًا، مضيفًا أنه يحق للمواطن الحصول على 2 كيلو سكر، وكيلو واحد أرز.

وأوضح أنه في حالة وجود أي باقي من مبلغ الدعم يحق للمواطن الحصول على سلع تموينة أخرى بخلاف السكر والأرز والزيت، مؤكدًا أن منظومة التموين لم تتغير منذ عام 2014.

وأكد أن قيمة دعم السلع التموينية لم تتغير والتي تبلغ 36 مليار جنيه خلال العام بما يعاجل 3.4 مليار في الشهر، لافتًا إلى إمكانية حصول المواطن على الزيت أو السكر أو الأرز بنقاط الخبز.

وأشار إلى استجابة الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، لاقتراح أحد الحضور الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي أمس، بطرح خراف عيد الأضحى بالقسط، قائلًا إنه تم تشكيل آلية اليوم لصرفها من المجمعات الاستهلاكية بسعر يصل إلى 65 جنيهًا للكيلو.

ولفت إلى طرح كوبونات التموين من فئة 20 و50 و100 جنيه والتي تتيح شراء أي سلعة من السلع الأساسية أو اللحوم والدواجن من المجمعات الاستهلاكية، ذاكرًا أن الكوبون يستخدم لمرة واحدة فقط ويحمل علامة مائية.

وعن رفض الوزارة للعلامة التجارية لنادي الزمالك، أفاد بأن بعض الصحف نشرت بيانًا غير صحيح بهذا الخبر، منوهًا بأن وزير التموين وجه جهاز تنمية التجارة الداخلية بإصدار بيان ينفي هذا الخبر.

