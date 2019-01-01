ارتفاع الوفيات الزائدة بجنوب أفريقيا إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر

ارتفعت الوفيات الزائدة ، التي يُنظر إليها على أنها طريقة أكثر دقة لقياس إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ، إلى أعلى مستوى لها منذ ناير الماضي في جنوب أفريقيا حيث انتشرت سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا إلى جميع المقاطعات التسع في البلاد.

وفي الأسبوع المنتهي في 27 حزيران/يونيو ، سجلت البلاد 5228 حالة وفاة مقارنة بـ 1729 حالة وفاة رسمية بسبب الفيروس ، حسبما ذكر مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا في تقرير اليوم الأربعاء.

ويعزى الارتفاع المفاجئ في الوفيات إلى موجة ثالثة حادة من الإصابات في جوتينج، المركز الصناعي الذي يضم جوهانسبرج وبريتوريا،حسبما ذكرت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء.

والوفيات الزائدة هي مصطلح يستخدم في علم الأوبئة والصحة العامة يشير إلى عدد الوفيات من جميع الأسباب أثناء الأزمة.