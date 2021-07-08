أعربت مملكة البحرين عن دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل، ومساندتها لجهودهما لحماية الأمن المائي للبلدين الشقيقين والمحافظة على مصالح شعبيهما.

ودعت البحرين - في بيان أصدرته وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الخميس، ونقلته وكالة الأنباء البحرينية - المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود؛ للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، وفق قواعد القانون الدولي وعبر الحوار المباشر بين الدول الثلاث، وبما يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول، ويسهم في حفظ السلم والأمن والاستقرار في الشرق الأفريقي.