 إيطاليا تسجل 1394 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 1394 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

الكورونا في ايطاليا
الكورونا في ايطاليا
وكالات:
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 10:05 م | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 10:05 م
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيلها 1394 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1394، مقابل 1010 أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4267105 حالات، بينها 41469 نشطة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 13 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 14 في بيانات الأربعاء، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127731 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4097905 أشخاص، بعد رصد 1749 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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