تعليم بورسعيد: يجب مراعاة العامل النفسي والصحي في التعامل مع الطلاب

عقد الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لإجراء الامتحانات بالمحافظة بعد غد السبت ١٠ يوليو.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على رؤساء اللجان بضرورة الإلتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان، سواء من الطلبة أو الملاحظين مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا المستجد؛ حرصًا على سلامة الطلاب وكل العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

وشدد على ضرورة ضبط النفس فى التعامل مع الطلاب، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لكى يتمكنوا من أداء الامتحان بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا يجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة من وقت الامتحان.

وأضاف الدكتور نبوي، أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو اكتشاف الخطأ ومعالجته فورا دون تعقيد على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة، متمنيا سرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بالمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الإمتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة لضمان حلها بأسرع وقت.