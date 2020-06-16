 مصرع شخص وإصابة آخرين جراء العاصفة الاستوائية «إلسا» بالولايات المتحدة - بوابة الشروق
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مصرع شخص وإصابة آخرين جراء العاصفة الاستوائية «إلسا» بالولايات المتحدة

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 12:16 م | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 12:16 م

لقي شخص حتفه جراء العاصفة الاستوائية "إلسا" التي ضربت ولاية "فلوريدا" الأمريكية.

وذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الخميس، أن الرياح المصاحبة للعاصفة تسببت في تدمير سيارتين جراء سقوط إحدى الأشجار عليهما، مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات في جميع أرجاء الولاية بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء.

وأضاف التلفزيون أن العاصفة الاستوائية تسببت في إصابة العديد من الأشخاص في قاعدة غواصات بحرية أمريكية بولاية جورجيا، إلا أنها لم تتسبب في حدوث خسائر مادية للمعدات العسكرية أو الغواصات.

وأشار التلفزيون إلى إصدار تحذيرات من العاصفة في ولاية "كارولاينا الشمالية" وولايات "إقليم الأطلسي الأوسط".

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