السفير السعودي يدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان

دعا السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، اليوم الخميس، إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان، متعهدا بمد بلاده جسور الانفتاح وتعزيز السبل لكرامة الإنسان.

وقال بخاري، في كلمة اليوم خلال الاحتفال بمئوية العلاقة بين البطريركية المارونية والمملكة العربية السعودية في مقر البطريركية في بكركي شمال شرق بيروت: "سلام على مئوية لبنان الكبير وعلى الشراكة الأخوية، ومن صرح المحبة نجدد العهد بدور السعودية بمد جسور الانفتاح وتعزيز السبل لكرامة الانسان".

وأضاف: "إنها مناسبة جامعة للفكر والثقافة وتجسد عمق العلاقة بين السعودية والبطريركية المارونية للحفاظ على لبنان الرسالة والحر السيد المستقل".

وأشار إلى أن "لبنان مشروع سلام وأرض تسامح وتعددية تلتقي فيها الأديان هذا ما قاله البابا"، مضيفا: "انطلاقا من مرجعية بكركي نوصي بالحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان".

تابع بخاري: "من هذه الشرفة نأمل من الفرقاء السياسيين تغليب المصلحة اللبنانية، لكن البعض يحاول العبث بالعلاقة بين لبنان وعمقه العربي وداخله بمحاور تمس بهوية لبنان العربية".

ورأى أن "لا شرعية لمفهوم الأقليات أمام شرعية مسلمة ومسيحية".

وأعلن بخاري أن "العروبة تتسع للجميع، وتفخر بقبول الآخر، وانطلاقا من رمزية المناسبة تجدد السعودية الشراكة تحت مظلة عربية ركائزها المحبة والسلام، ولا نسمح المساس بالهوية اللبنانية تحت أي ذريعة، فالمسيحي كما المسلم مكون أساسي في الهوية المشرقية".

بدوره، أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن "السعودية تبقى صديقة للبنان وللبطريركية المارونية".

وقال الراعي: "لن ننسى وساطات المملكة طوال فترة الحرب على لبنان وخصوصا أن السعودية كانت أول دولة عربية اعترفت باستقلال لبنان واحترمت خيار اللبنانيين وتقاليدهم".

وأعرب عن أمله في " تشكيل الحكومة اللبنانية وإجراء الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية".

وأضاف الراعي أن "السعودية تفهم معنى وجود لبنان وقيمته في الدول العربية وكانت تهب دائما لضمانة استقلاله وسيادته، ونتمنى أن تستعيد العلاقات اللبنانية السعودية عفويتها وتقاليدها السابقة حين كان قادة المملكة يزورون ربوع لبنان ويلاقون الترحيب الشعبي، يومها كان عندنا دولة واحدة".

وأشار إلى أن "السعودية لم تميز بين لبناني وآخر، كنا نستشعر احتضانها للمسيحيين، فأبناؤنا يهاجرون من أجل العمل لا للسياسة، وهم رسل لبنان لا رسل دولة أخرى أو مشروع اخر".

ولفت البطريرك الراعي إلى أن السعودية "لم تعتد على سيادة لبنان يوما، ولم تستبح حدوده ولم تورطه في الحروب"، وقال: "تعاطت المملكة مع لبنان واحترمت خيار اللبنانيين وهويتهم وتعدديتهم ونظامهم وتقاليدهم ونمط حياتهم".

وأعلن أن "علاقة البطريركية بالمملكة تتخطى الاعتبارات التي تتحكم بعلاقة دولة بدولة، والسعودية نحبها كما هي ولا ننظر إليها من خلال خياراتها السياسية وعلاقاتها العربية، علاقتنا بها تتخطى المحاور إلى محور جامع هو الشراكة المسيحية الإسلامية".

وقال الراعي: "مع السعودية بدت العروبة انفتاحا واعتدالا ولقاء واحترام خصوصيات كل دولة وشعب وجماعة والتزام مفهوم السيادة والاستقلال، مع السعودية برزت العروبة لا كمشروع عقائدي يتحدى المشاعر الوطنية والخصوصيات الحضارية، مع السعودية احتجب البعد الجغرافي أمام جيرة العقل والقلب".