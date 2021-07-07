محكمة تونسية تصدر قرارا استعجاليا بمنع مؤتمر لاتحاد الشغل بسبب كورونا

أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء قرارا بمنع تنظيم مؤتمر للاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في تونس بدعوى مخالفته لتدابير الحجر الصحي الذي تفرضه ولاية سوسة.

وطالبت النيابة العامة الشرطة بمنع أعمال المؤتمر المقرر يومي 8 و9 يوليو بأحد نزل سوسة بعد رصد إصابات بفيروس كورونا في النزل.

كما طالبت قوات الأمن باعتراض باقي المشاركين ومنعهم من دخول ولاية سوسة التي تخضع إلى حجر صحي شامل يستمر حتى يوم 11 من الشهر الجاري بعد رصد زيادات كبيرة في عدد الاصابات تجاوزت نسبتها 400 لكل 100 ألف ساكن.

وجاء قرار النيابة عقب دعوى استعجالية تقدم بها محامون.

وقال اتحاد الشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي وينتسب اليه مئات الآلاف من العمال، في بيان له إن 600 مشارك وصلوا إلى النزل وخضعوا الى تحاليل سريعة، مشيرا إلى تسجيل إصابتين وافدتين بينما أشارت السلطات الجهوية في سوسة إلى تسجيل ست إصابات.