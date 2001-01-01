بايدن يلتقي مستشارين أمنيين بشأن الانسحاب من أفغانستان

يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مستشارين أمنيين، اليوم الخميس، قبل الإدلاء بتصريحات حول الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان، فيما تتقدم قوات حركة طالبان بشكل سريع في أعقاب الرحيل الأمريكي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت بلومبرج إن بايدن سيلقي خطابا "حول استمرار الجهود المبذولة في عملية الانسحاب من أفغانستان، واستمرار المساعدات الأمنية والإنسانية لقوات الدفاع الوطني الأفغاني وقوات الأمن والشعب الأفغاني".



وكان بايدن قد تعهد في أبريل الماضي بسحب القوات المقاتلة الأمريكية بالكامل من البلاد بحلول سبتمبر المقبل، باستثناء وحدة واحدة تقوم على حماية دبلوماسييها، وهو برنامج زمني قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) مؤخرا إنه سيكتمل أواخر أغسطس المقبل.



ويرمز الانسحاب إلى نهاية أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، لنحو عقدين من الزمان، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش الابن قواته للإطاحة بحكومة طالبان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.



ولكن الانسحاب الأمريكي بعد خسارة نحو 2300 أمريكي وما يقرب من تريليون دولار من النفقات، أكد فقط استمرار الاضطرابات في بلد يشار إليه باسم "مقبرة الإمبراطوريات".



ومع عملية الانسحاب الجارية للقوات الأمريكية، يتواصل فرار عشرات الآلاف من العائلات الأفغانية من مناطق في شمال البلاد هربًا من تقدم مسلحي طالبان الذين يشتبكون مع قوات الأمن الأفغانية.



وفي الوقت الذي سلمت فيه الولايات المتحدة قاعدة باجرام الجوية، أكبر منشأة، إلى حكومة الرئيس أشرف غني الأسبوع الماضي، تمكنت قوات طالبان من الاستيلاء على معظم إقليم قندوز بشمال البلاد، وهي تتقدم حاليا نحو مدينة قندوز عاصمة الإقليم.