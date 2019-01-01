قال الدكتور خالد فرحات مدير عام الآثار بمحافظة البحيرة، إنه تم اكتشاف خمس مقابر في منطقة كوم عزيزة، تم بناؤها بالطوب اللبن وتعود لعصر الدولة القديمة، وتحديدًا الأسرتين 1 و2.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن كل مقبرة اكتشف فيها هيكل عظمي بوضع مختلف، وأحد هذه المقابر كانت مُكساة بـ"بلاطات الحجر الجيري" من الداخل، واصفًا هذا الاكتشاف بأنه مهم ونادر الوجود في الوقت الحالي.

وأشار إلى اكتشاف أوانٍ نحاسية وفخارية وأدوات وتطهير، وهي اكتشافات مهمة تساهم في تأريخ هذه المنطقة، وتوضح أن العمران في هذه المنطقة بدأت منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد وصولًا إلى العصور الحالية.

وفيما أكد فرحات أن حالة الدفن لم تكن جيدة، فقد أوضح أن المردود التاريخي لهذه المقابر ودلالاتها أكثر أهمية من هذه الحالة، باعتبارها تقع في منطقة مشبعة بالمياه، وهو ما جعل بعض الجثث الموجودة بها في حالة سيئة، كاشفًا عن إحدى الجثث اتضح أنها تعرضت لمعالجة قبل الدفن، أشبه ما تكون بعملية ترميم.

وكانت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة تل آثار كوم عزيزة بمحافظة البحيرة، قد اكتشفت بقايا ورشة ضخمة لصناعة الفخار، ترجع إلى العصر اليوناني الروماني.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذه الورشة بها مباني أثرية ترجع للفترة ما بين القرن ٣ ق.م، وحتى القرن الأول الميلادي، حيث نجحت البعثة في الكشف عن منطقة البلة، ومنطقة التشكيل، ومنطقة التجفيف، وأفران الحرق الخاصة بالورشة.