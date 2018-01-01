قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن مصر والسودان وإثيوبيا في مرحلة مهمة من المفاوضات في ملف سد النهضة، مؤكدًا أهمية نهر النيل في بقاء شعوب الدول الثلاث.



وأشاد خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن المنعقدة مساء الخميس بطلب مصري سوداني، بآلية حل الخلافات من خلال المشاورات والحوارات بما يمكن جميع الدول من الاستفادة من نهر النيل، مشيرًا إلى أن استكمال السد قد يكون مشروعًا تنمويًّا ثلاثيًّا يعزز من الثقة المتبادلة والتعاون بين الأطراف.



وأضاف أن بلاده تولي أهمية قصوى للسد وتقدر كثيرًا توقيع الدول الثلاث على إعلان المبادئ حول السد، كما عقدت جولة من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي الذي بذل جهودًا كبيرة من أجل تيسير المفاوضات الثلاثية.



وأشار إلى أن قضية الموارد المائية العابرة للحدود تشمل مراعاة المصالح الوطنية لدول المنبع والمصب، وهو أمر بالغ الحساسية، مؤكدًا تفهم بلاده الشواغل المشروعة لمصر وإثيوبيا والسودان بخصوص هذا السد.



وشدد على أن موقف بلاده يتسم بالثبات ويدعو كافة الدول لأن تحل خلافاتها من خلال الحوار وعلى نحو يحقق الفائدة للجميع، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية لديها تاريخ في حل المشكلات الإقليمية عبر لغة الحوار.



وأكد أن مصر والسودان وإثيوبيا جميعها دول مؤثرة في المنطقة وهي أصدقاء مقربين للصين، معربًا عن أمل بلاده بأن تعمل الدول الثلاث على استئناف الحوار في أسرع وقت ممكن، والتوصل لاتفاق في وقت مبكر وحل للأزمة يكون مقبولًا للجميع، وأن يطلع الاتحاد الإفريقي بدوره.



ويعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، وتترأسها فرنسا رئيس المجلس خلال شهر يوليو الجاري.