الأنفوشي للفنون الشعبية تتألق بفعاليات «صيف إسكندرية»

في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتى تستهدف تقديم خدمات ثقافية وفنية خلال فصل الصيف وخاصة للمصطافين بالمدن الساحيلية، استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في تقديم الفقرات الفنية لفعالية الفنية "صيف إسكندرية"، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدتا الثقافى برئاسة أحمد درويش.

شاركت فرقة النيل للآلات الشعبية في ثانى أيام الفعالية بتقديم فقراتها الفنية المصاحبة بالمزمار والطبل البلدى، بمشاركة فرقة طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية أمام ساحة القصر، وعلى مسرح القصر قدمت فرقة الانفوشي للفنون الشعبية باقة متنوعة من الفلكلور منها "الحجاله، الحصان، الملايه اللف، جدعان إسكندرية، الحصان، التنورة" وسط إعجاب وتفاعل الجمهور، حضر الحفل مدير الإدارة العامة للفنون الشعبية ومدير عام فرع ثقافة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن فاعلية "صيف إسكندرية" تستمر على مسارح قصور ثقافة "الأنفوشى، مصطفى كامل والشاطبى"، حتى منتصف شهر أغسطس القادم، وذلك بمشاركة العديد من فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية بالهيئة.