حطب: سينضم لاعبو الأهلي للمنتخب الأولمبي بعد نهائي دوري الأبطال

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كشف هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، موقف لاعبي النادي الأهلي من الانضمام لبعثة المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020.

ويلعب الأهلي يوم 17 يوليو الجاري مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المغرب، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلحق لاعبو الأهلي الذين تم اختيارهم من شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ببعثة المنتخب في طوكيو.

وقال هشام حطب في تصريحات تلفزيونية: «سنسافر إلى اليابان يوم 15 يوليو الجاري دون لاعبي الاهلي».

وأضاف: «سيخوض لاعبو الأهلي مباراة نهائي دوري الأبطال وبعدها سيسافروا إلى طوكيو لخوض الاولمبياد».

وأكمل هشام حطب: «لم يتم حسم الأمور بشكل نهائي حتى هذه اللحظة، وسيتم تحديد الطائرة التي ستقل المنتخب وكل التفاصيل».

ووقع المنتخب المصري مع المجموعة الثالثة والتي تضم كلاً من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وتبدأ بطولة كرة القدم في أولمبياد طوكيو يوم 22 يوليو المقبل وحتى 7 أغسطس، بمشاركة 16 منتخبا من 6 اتحادات قارية مقسمة على 4 مجموعات تًقام في 6 مدن باليابان منظمة دوري الألعاب الأولمبية.

وكان شوقي غريب قد أعلن في وقت سابق عن انضمام 22 لاعبا للقائمة النهائية التي ستسافر إلى أولمبياد طوكيو كالتالي:

في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.