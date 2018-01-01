فيتش: إندونيسيا قد تعيد تخصيص نفقات البنية التحتية للمساعدة في مواجهة كورونا

ذكرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا يمكن أن تؤدي إلى إعادة تخصيص النفقات الحكومية الخاصة بالبنية التحتية للمساعدة في مواجهة الجائحة، ما يشكل خطرا على التعافي في قطاع البناء، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت فيتش في تقرير صدر اليوم الخميس إن الحكومة قد تتبنى قيودا أكثر صرامة في حال ظلت الإصابات مرتفعة وهو ما قد يعيق انهاء مشاريع المقاولين واستلام الأموال.

سوف يتوقف التعافي في قدرة الحكومة على الوفاء بهدف لزيادة الانفاق على البنية التحتية بنسبة 48% إلى 4ر417 تريليون روبيه في 2021 عن العام السابق عليه، تماشيا مع الأجندة الخاصة بتعزيز البنية التحتية لدعم التعافي الاقتصادي.

وقد تتحول ميزانية البنية التحتية إلى مواقع أخرى في تكرار لخفض مماثل في الميزانية تم العام الماضي. فجرى خفض الإنفاق على البنية التحتية إلى 1ر281 تريليون روبيه في 2020 من مبلغ مبدئي جرى تخصيصه في الربع الأخير من 2019 بلغ 2ر419 تريليون روبيه.