محافظ جنوب سيناء يلتقي بوفد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الذي يقوم بزيارة محافظة جنوب سيناء لمدة أربع أيام؛ تفقد مشروعات الطرق والمواني الذي توجد بالمحافظة، برئاسة النائب علاء عابد، وبحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، إنه يوجد طفرة واسعة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، مع زيادة معدلات التنمية داخل المحافظة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "ليس لدينا مشاكل طول ما الرئيس السيسي موجود، ولكن نحتاج لمزيد من التطوير والتنمية".

واستعرض المحافظ، أبرز الإنجازات في قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة، وعلى رأسهم الطريق الدولي الجديد النفق - شرم الشيخ، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليقطع المسافة من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ في 4 ساعات فقط.

وأكد المحافظ، أن ميناء شرم الشيخ يعد ميناء سياحي من الطراز الأول، لذا جرى تطويره بشكل يتناسب مع أهمية ومكانة مدينة شرم الشيخ السياحية، وندرس دخول ميناء الطور في مرحلة التطوير المقبلة خاصة أنه ميناء تجاري بالغ الأهمية بالمنطقة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ جنوب سيناء لجنة النقل والمواصلات، درع المحافظة تكريما لهم، ووجه الشكر لجميع أعضاء اللجنة لزيارة جنوب سيناء، والوقوف على أهم الإنجازات بها، والوقوف على المشروعات المقترح تطويرها على أرض الواقع.