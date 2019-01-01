الصحة السورية: تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالتين

سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية بسوريا، وشفاء 5 حالات، ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا، بلغ حتى الآن 25 ألفا و735 إصابة، شفيت 21 ألفا و867 حالة، وتوفيت 1893 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس من العام الماضي، لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.