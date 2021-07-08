قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب سد النهضة، لافتًا إلى أن «هذا البناء من الحديد والفولاذ بين ضفتي نهر ألقى بظلاله على مستقبل ومصير الشعب المصري».



وأضاف شكري، خلال كلمة في جلسة مجلس الأمن لمناقشة سد النهضة الإثيوبي، مساء الخميس، أنه «مع كل حجر في البناء فإن سد النهضة يعلو ويتسع ليضيق على شريان الحياة لملايين الأبرياء في مصر».



وذكر أن مصر نبهت لخطر سد النهضة خلال جلسة المجلس العام الماضي، وحذرت من مغبة السيطرة على نهر يعتمد عليه بقاء مصر، متابعًا: «ناشدنا المجلس الموقر للعمل وناشدناه للعمل بكل دهد ودأب لتجنب تصعد التوتر في الإقليم الهش».



ونوه إلى أنه رغم ذلك شرعت إثيوبيا دون مراعاة للقوانين في الملء المنفرد الذي أعلنه وزير الخارجية الإثيوبي بعجرفة وتكبر، مؤكدًا أن مصر رغم ذلك عادت إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق منصف يحفظ حق الأطراف الثلاثة.



ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، وتترأسها فرنسا رئيس المجلس خلال شهر يوليو الجاري.



ويلقى وزير الخارجية كلمة مصر بشأن هذا الخصوص، للتأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.