البنك المركزي السريلانكي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

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أبقى البنك المركزي السريلانكي اليوم الخميس على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع.

وقرر المجلس النقدي بالبنك المركزي الإبقاء على "معدل تسهيلات الإيداع" و"معدل تسهيلات الإقراض" بالبنك عند مستوياتها الحالية، وهي 50ر4% و50ر5% على التوالي.

وكان البنك قد خفض الفائدة لآخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو 2020.

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنحو 5% هذا العام مع إزالة القيود على التنقل.

ومن المتوقع أن يستمر الزخم التصاعدي للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

كما يتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم على نطاق واسع ضمن المستهدف بين 4 و6% لبقية عام 2021.