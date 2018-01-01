مندوب الجامعة العربية الأممي: الأبعاد الإنسانية المترتبة على سد النهضة كارثية

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن إثيوبيا تقوم بتحرك مضاد لمصر السودان بملف سد النهضة داخل مجلس الأمن، موضحًا أنها تجري اتصالات مع أعضاء مجلس الأمن وتستمع إلى الكلام الصادر عن دولتي المصب وترد عليه.



وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن «ملف سد النهضة معركة دبلوماسية عادية في إطار الأمم المتحدة»، مؤكدًا أن وجهات النظر المصرية قوية بالملف.



ونوه إلى أن الأبعاد الإنسانية التي تترتب على قضية سد النهضة كارثية على 150 مليون مواطن مصري وسوداني، مشددًا على أهمية إصدار مجلس الأمن قرار يحول دون الوصول إلى تلك المرحلة.



وذكر مندوب الجامعة العربية الأممي، أن مجلس الأمن فشل في إصدار قرار بشأن إقليم تيجراي رغم ما يشهده الإقليم من انتهاكات وتهجير للمواطنين، قائلًا إن المجلس عليه التحرك بملف سد النهضة لتفادي وقوع الضرر على دولتي المصب.



وأشار إلى تواصل سامح شكري، وزير الخارجية، مع الوزراء على مستوى عالٍ داخل الأمم المتحدة؛ للتأكيد على وجهة النظر المصرية وحسن النية لدعم الاتحاد الإفريقي للملف حتى التوصل إلى حلول للمشكلة.