الثقافة تعلن فتح باب الاشتراك في الدفعة الثالثة من مبادرة صنايعية مصر

• المبادرة ساهمت في خلق جيل جديد من الحرفيين المهرة

استكمالا لنجاح المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فتح باب التقديم للدفعة الثالثة منها، والتي تنفذ بمركز الحرف التراثية بالفسطاط التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وذلك اعتبارا من السبت 10 يوليو الجاري.

وقالت عبدالدايم إن المبادرة ساهمت في إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها، إلى جانب خلق جيل جديد من الحرفيين المهرة المدربين على أيدي مجموعة من الخبرات العلمية والعملية، وأن المبادرة تهدف إلى صون الهوية المصرية باعتبارها أحد محاور استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن خريجي المبادرة شاركوا بأعمالهم المتميزة في العديد من المعارض المتخصصة التي اقيمت خلال الفترة الماضية منها معرض تراثنا الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة ومعرض ديارنا الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي.

وجاءت شروط الالتحاق بالمبادرة كالتالى:

أن يكوم عمر المتقدم من 18 إلى 45 عاما، للتدريب على إحدى الحرف التراثية "الخزف، الخيامية، أشغال نحاس (نقش ــ أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب.

مدة الدورة: 10 أشهر (8 أشهر تدريب مقسمة علي مرحلتين "كل مرحلة 4 أشهر"، وشهرين لمشروع التخرج على ان يتم التقديم من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة على موقع صندوق التنمية الثقافية على اللينك التالي:

‏https://www.cdf.gov.eg/?q=content/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9

أو تقديمها باليد بمقر مركز الحرف بالفسطاط "1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ـ مصر القديمة".

آخر موعد لتلقى الطلبات 15 أغسطس 2021، وسيتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط، من خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين.

يتم التدريب على يد نخبة من الأساتذة والمتخصصين من كليات الفنون المختلفة، بالإضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمركز الفسطاط للحرف التراثية، كما يتضمن التدريب دورة متخصصة فى مجال التسويق وريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء.

يشار إلى أنه سيتم تخريج الدفعة الأولى التي حصلت على منحة المشاركة في المبادرة خلال شهر سبتمبر القادم كما يستكمل تدريب الدفعة الثانية حتى أبريل من عام 2022.