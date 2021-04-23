البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعين أردنية نائبا أول لرئيسة البنك

عيَّن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الأردنية دينا متى نائبًا أول لرئيسة البنك أوديل رينو باسو، وكبيرًا لمسؤولي التحول الرقمي.

وستتولى دينا متى مهمة الإشراف على التحول الرقمي للبنك، فضلًا عن انتقاله إلى مقره الجديد بلندن في خريف عام 2022، كما ستشغل عضوية اللجنة التنفيذية بمجموعة القيادة الإدارية للبنك.

كانت دينا متى قد انضمت إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من مجموعة ING في هولندا، حيث شغلت منصب الرئيس لإدارة التحول الرقمي على المستوى العالمي منذ عام 2015، وقبل ذلك، عملت في مناصب قيادية في مؤسسات مثل BT Group وHSBC / Midland Bank، وأسست عددًا من الشركات في مجالات مثل التجارة الإلكترونية وتطوير التطبيقات السحابية.

وحصلت دينا متى على درجات علمية بمرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية وهندسة الإنتاج ودراسات الأعمال والاقتصاد من جامعة نوتنجهام ترنت البريطانية.