أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة البحر الأحمر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، ومن بين هذه الأنشطة عقد بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة ثقافيه بعنوان "المرأه عنصر فعال فى المجتمع"، وذكر أحمد رضوان دور الأم، حيث تقوم بالمسؤلية الكبرى وهى التربية وغرس القيم والمبادئ فى نفوس الأطفال، وتساهم المرأة في بناء المجتمع وتطوره، كما أن لها دور فى المجتمع والعمل التطوعي.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر الشاذلى عبد العزيز بشير تضمنت عدة قصائد بالعامية المصرية منها مفتتح "رجع الشتا، مفتتح، نبينا الزين، فى المغربية، وكسوف"، فيما قدم بيت ثقافة القصير "ورشة اكتشاف مواهب للرواد مع قراءة حرة" بإستضافة الرواد واكتشاف مواهبهم، بجانب فقرة قراءة حرة ومسابقات ثقافية وألعاب ترفيهية، وورشة رسم حر وتم عرض نتاج الورشة.

بث قصر ثقافة أبو رماد ورشة حكي للاطفال اونلاين ضمن سلسلة عظماء من الإسلام بعنوان "الامام الشافعي" قدمها الشيخ احمد هاشم محمد زيدان معلم خبير بالمعهد الأزهري قائلا: هوأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وعمل قاضياً فعُرف بالعدل والذكاء، كما نفذ قصر ثقافة حلايب محاضرة أونلاين بعنوان "أنا والاخر" قدمها الشيخ فراج احمد مدير ادارة حلايب التعليمية الازهرية، موضحا أن الاخر هو كل من عدا نفسى اى شخص مثل الصديق أو الاخ او المخالف فى المنهج أوالمذهب أو الدين، وكيفية التعامل معه.

وأعد ببيت ثقافه سفاجا محاضرة بعنوان "مقدمه في علم العروض" وأوضح محمد سعيد مصطفى أن علم العروض علم مستقل بذاته ويسمى علم القوافي وهو مجموعة من القواعد تعرف به وزن الأبيات، وأن من وضع علم العروض هو أحمد بن خليل الفراهيدي، وهو عباره عن أبحر وأوزان شعرية ويتكون الشعر العربي من ١٦ بحر، بجانب إقامة أمسية شعرية للشعراء شاذلي عبد العزيز بشير وقصائد "شبابيك وجرى برئ" والشاعر عيد السويفي وقصيدة "فوق الضفيرة والعلم" والشاعر جمآل إسماعيل وقصيدة "محامي شمال"، أعقبها ورشة حكي بعنوان "قصة مثل" وتحدث فيها عبيد طربوش.