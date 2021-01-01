رئيس التيار الوطني الحر اللبناني: اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة خسارة ومستعدون لمساعدته

اعتبر النائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون)، أن اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عن عدم التشكيل، هو خسارة بالنسبة للتيار وليس هدفا له كما يعتبر البعض، مؤكدا الاستعداد للقيام بأيّ خطوة من شأنها المساعدة في استمرار الحريري بمهمته وعدم إضاعة المزيد من الوقت الذي يجب استثماره في ضبط الانهيار.

وأضاف باسيل - في تصريح لصحيفة النهار اللبنانية - أن التيار أكثر الخاسرين من اعتذار الحريري، معتبرا أن التيار قام بكل شيء كي تنجح عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

ورداً على سؤال في شأن إمكان التفاهم مع الحريري إذا تشكلت الحكومة، قال باسيل: "في الماضي تفاهمنا مع الحريري على الكثير من المواضيع، وبإمكاننا اليوم الاتفاق، ولا شيء من جهتنا يمنعنا من التفاهم معه، وأنا جاهز كما في السابق للنقاش في كل الأمور وسنجد مساحة مشتركة تصبّ في مصلحة الجميع".

وحول إصرار "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية اللبنانية على تسمية الوزيرين المسيحيين، أكّد باسيل أن الرئيس اللبناني ميشال عون، لم يطالب يوما بتسمية أي من الوزيرين المسيحيين، معتبرا ان الاقتراح المنطقي يقضي بموافقة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على اسمين من لائحة مقترحة عليهما تتضمّن أسماء خبراء غير محسوبين على أي منهما، فيتفقان على الاسمين بشكل لا يؤدي إلى حصول رئيس الجمهورية بأي شكل على الثلث الضامن، ولا تنحصر كذلك التسمية بالرئيس المكلّف.

وأضاف باسيل إلى أن موضوع الثقة بين الطرفين قد تم معالجته، متسائلا عن الأسباب التي تدفع الحريري للاعتذار.

ويدور في الأوساط السياسية اللبنانية حديث عن نية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، للاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة وذلك على خلفية تعثر مبادرات الوساطة التي قام بها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لحل الخلافات القائمة بين الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي التيار الوطني الحر برئاسة صهره النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي تيار المستقبل من جهة أخرى.