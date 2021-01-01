 تقرير: هيئة تنظيم الطاقة النووية في كوريا الجنوبية تناقش الموافقة على مفاعل جديد - بوابة الشروق
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تقرير: هيئة تنظيم الطاقة النووية في كوريا الجنوبية تناقش الموافقة على مفاعل جديد

د ب أ
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 1:47 م | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 1:47 م

تعقد لجنة الأمن والسلامة النووية في كوريا الجنوبية اجتماعا غدا الجمعة لمناقشة ما إذا كانت سوف تمنح رخصة تشغيل للمفاعل شين هانول رقم 1 النووي وفقا لتقرير لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن التقرير اليوم الخميس القول إن هذا يأتي بعد أن أخفقت الهيئة المنظمة للطاقة النووية في البلاد في اتخاذ قرار بهذا الشأن في اجتماع عقد في 11 يونيو.

وتم تأجيل عمليات المفاعل النووي بعد الانتهاء من بنائه في أبريل من العام الماضي.

وذكرت صحيفة تشوسون إلبو بشكل منفصل أن العمليات التجارية للمفاعل سوف تبدأ في مارس، حتى لو وافقت الهيئة المنظمة على الترخيص لبدء العمليات في اجتماع 9 يوليو.

ووفقا لصحيفة تشوسون، فمن شأن التأخير أن يتسبب في تكاليف لا تقل عن 540 مليار وون.

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