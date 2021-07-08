 استهداف المنطقة الخضراء في العراق بـ3 صواريخ كاتيوشا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استهداف المنطقة الخضراء في العراق بـ3 صواريخ كاتيوشا

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 10:23 ص | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 10:23 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس - أن مجموعة خارجة عن القانون استهدفت المنطقة الخضراء بثلاثة صواريخ كاتيوشا، مشيرة إلى أن الصاروخ الاول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ آخر قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني.

وأوضحت الخلية، أن هذه الأعمال التي لا تريد الخير للعراق ستواجه بقوة من قبل الأجهزة الأمنية والتي ستتابع استخبارياً وميدانياً من قام بهذه الأعمال التي تعرض حياة المواطنين للخطر وكذلك استهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بإطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية، مشيرا إلى أن صاروخا حاول استهداف محيط السفارة في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

 


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