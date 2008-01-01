أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

وكان دي ماريا قد رحل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع الفريق.

وقال نادي يوفنتوس في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني منذ دقائق: "يمكننا القول أن أنخيل دي ماريا انضم لنادي يوفنتوس، لا يحتاج إلى كثير من التقديم فهو غني عن التعريف؛ مهاجم من طراز عالمي قادر على تسجيل أهداف رائعة ويتواصل مع الخط الأمامي بشكل جيد ويساعد زملائه على تسجيل الأهداف."

وأضاف البيان: "سجل 22 هدفًا وصنع 32 في دوري أبطال أوروبا ليشارك في تسجيل وصناعة الأهداف أكثر من أي لاعب آخر في السنوات الماضية، أثبت أنه بطل بتواجده مع بنفيكا ثم ريال مدريد ثم باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى ذلك، فهو عنصر أساسي في صفىف منتخب الأرجنتين وفاز بذهبية أوليمبياد 2008 وببطولة كوبا أمريكا في 2021."

وأتم البيان: "هو أحد أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ بداية العقد، حيث صنع 131 هدفًا ليتفوق عليه فقط توماس مولر 149 هدفًا ولينويل ميسي 174."