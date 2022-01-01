السعودية تستنكر اغتيال شينزو آبي وتصفه بالعمل الجبان

استنكرت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة ما وصفته بـ"العمل الجبان" الذي استهدف رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الجمعة، عن تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها (شينزو آبي) كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، وتنوه بدوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).



وتوفي آبي، متأثرا بجراحه بعد أن تعرض لإطلاق نار من قبل أحد المسلحين، خلال فعالية انتخابية.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" عن مصادر وزارة الدفاع قولها إن من يزعم أنه أطلق النار على شينزو آبي كان يعمل في البحرية اليابانية لثلاث سنوات، حتى خروجه منها في عام 2005.



وبحسب تقارير إعلامية قال المتهم أثناء اعتقاله إنه غير راضٍ عن آبي وأراد قتله.