شركة الطيران الهولندية تلغي رحلات العودة من وجهات أوروبية حتى نهاية أغسطس

تعتزم شركة كيه.إل.إم، وهي الذراع الهولندي لشركة طيران إير فرانس-كيه.إل.إم الفرنسية الهولندية الغاء حوالي عشرين رحلة عودة من وجهات أوروبية بشكل يومي حتى نهاية أغسطس المقبل، في أحدث خطوة تقوم بها لتخفيف الضغوط على مطار سخيبول في أمستردام.

وذكرت شركة كيه.إل.إم في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الإجراءات تهدف إلى "تهدئة" ضغوط التشغيل على العاملين في المطار وفي شركة الطيران.

وأضافت الشركة أنها سوف "تقيد بشكل كبير" أيضا مبيعات التذاكر الباقية على مسار "سيتي هوبر" والمسارات الأوروبية للسماح للركاب الذين الغيت رحلاتهم بحجز رحلات جوية مرة أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في ظل قيام الشركة بتحديد سقف مبيعات التذاكر بشكل ملموس، بعد أن اتخذ مطار سخيبول إجراءات قوية لخفض سعته التشغيلية خلال الصيف الجاري بسبب نقص موظفي الأمن.