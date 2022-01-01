تقارير بشأن احتمالات بيع بيت أزياء توم فورد

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أشارت مصادر مطلعة إلى احتمالات بيع بيت أزياء توم فورد، الذي أسسه المخرج السينمائي ومصمم الأزياء الشهير فورد الذي كان يعمل في بيت أزياء جوتشي.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها في تصريحات لوكالة بلومبرج للأنباء أن شركة توم فورد تعمل مع بنك الاستثمار جولدمان ساكس بشأن هذه الصفقة.

وصرح أحد المصادر أن صفقة البيع سوف تحدد قيمة الشركة بعدة مليارات من الدولارات، وربما تتضمن خيارا يتيح للمالك الجديد حق العمل مع مؤسس الشركة فورد بعد اتمام البيع.

ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الصفقة، ومازال من الممكن أن تختار شركة توم فورد أن تظل مستقلة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من شركة توم فورد، كما رفض متحدث باسم بنك جولدمان ساكس التعليق على هذه التقارير.

وتواجه العلامات التجارية الراقية تكاليف متزايدة فيما يتعلق بالتصنيع واللوجستيات في ظل ارتفاع التضخم وتزايد أسعار الطاقة. وقد عرقلت عملية الاغلاق للسيطرة على جائحة كورونا في الصين نمو هذه الشركات.