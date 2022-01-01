أعلن الدكتور حسانين عبدالحكيم، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، الاستعدادات النهائية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تجهيز عدد 3286 مسجدا، وساحاتها، بمدن وقري المحافظة، لاستقبال المصلين لصلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا تقديم جميع التسهيلات لجميع المصلين وعدم التضييق عليهم وتوفير الراحة لهم، وتوجد أماكن للنساء والأطفال.



وقال عبد الحكم، إنه تم تعيين خطيب أساسي، وأخر احتياطي لكل مسجد وساحة، مشيرا إلى أن المديرية تواصل تلقي صحكوك الأضاحي من المتبرعين، بعد أن سجلت المحافظة المستهدف من التحصيل ضمن محافظات الجمهورية.



يذكر أن مديرية أوقاف المنيا، حققت إجمالي مبيعات صكوك أضاحي لهذا العام تجاوزت مبيعات العام الماضي، حيث بلغت مبيعات صكوك مديرية أوقاف المنيا 1660 صكًّا، وقد قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها 2500 جنيه، لمدير مديرية أوقاف المنيا، و1000 جنيه لمدير الدعوة بالمديرية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى لحوم.