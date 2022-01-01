هولندا تقدم خطتها للتعافي الاقتصادي إلى الاتحاد الأوروبي

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أصبحت هولندا الدولة رقم 27 في الاتحاد الأوروبي التي تقدم خطتها للتعافي والمرونة الاقتصادية إلى المفوضية الأوروبية وهي تستحق الحصول على 7ر4 مليار يورو (8ر4 مليار دولار)، وفقا لآلية الاتحاد الأوروبي للتعافي والمرونة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم المجموعة عن المفوضية الأوروبية القول إن الخطة الهولندية تستند إلى 6 محاور وهي تشجيع التحول الأحضر وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين سوق المساكن والتركيز على تجديد المباني وتعزيز قوة سوق العمل والتقاعد والتعليم الذي يستهدف المستقبل، وتعزيز قطاع الصحة العامة والاستعداد لمواجهة الجوائح، واتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وستقيم المفوضية خطة هولندا وفق المعايير الـ11 التي تنظم وتترجم محتوى الخطة إلى إجراءات ملزمة قانونيا.

ويتم عرض قرار المفوضية بشأن الخطة على المجلس الأوروبي الذي يحتاج 4 أشهر لتبني مقترح المفوضية بشأن الخطة.

وحصلت 25 دولة من بين 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على تقييم إيجابي لخططها للتعافي والمرونة.