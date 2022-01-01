"فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام".. بعد طواف الإفاضة، الذي يؤديه ضيوف الرحمن في اليوم العاشر من ذى الحجة، يعود الحجاج إلى المبيت بمشعر منى ٣ أيام تعرف بأيام التشريق، وهى الليالِ الثلاثة بعد عيد الأضحى.



فما هي أيام التشريق؟، وماذا يعني طواف الإفاضة؟، ولماذا يرمي الحجاج الجمرات؟ للإجابة على هذه التساؤلات، تواصلت الشروق مع الأستاذ الدكتور محمد الجندي، وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، ونرصدها في السطور التالية..



ما هو طواف الإفاضة، وفي أي وقت يتم تأديته؟



يجيب الجندي، بأنه ركن من أركان الحج يؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفات الله ويبيت بالمزدلفة، فبعد أن يمن الله تعالى على ضيوف الرحمن بالوقوف على صعيد عرفات يوم 9 ذو الحجة، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضائهم الليل في مزدلفة، يتوجهون في يوم النحر أول أيام عيد الأضحى (10 ذو الحجة) أفواجاً إلى مسجد بيت الله الحرام ليؤدوا طواف الإفاضة.



ويعد طواف الإفاضة أبرز نسك اليوم العاشر من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر) وهي: رمي جمرة العقبة الكبرى، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ولكن وقت أدائه لا يشترط أن يكون في اليوم نفسه.



ما هي أيام التشريق وما المقصود بها؟



أيام التشريق: هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وتوافق أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، ويوضح وكيل كلية الدعوة الإسلامية أن سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم، يرجع إلى أن العرب -كما قال الإمام ابن حجر- كانوا يُشرِّقون لحوم الأضاحي في الشمس، وهو تقطيع اللحم وتقديده ونشره.



وعما يفعله الحاج في أيام التشريق، يقول إن الحاج يقضي في مشعر منى ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل، تحقيقًا لقوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ).



ما سبب رمي الحجاج للجمرات؟



يقول الجندي إن الأصل في تشريع العبادات، الانقياد التامّ لأوامر الله تعالى، ومع ذلك فإنّ العبادات في الإسلام لا تخلو من حِكَم جليلة في تشريعها لأنّ الله لم يأمر بشيء، أو يُشرِّعه عَبَثاً، وهذه الحِكَم لا يعلمها الناس جميعهم، وليس بالضرورة أنْ تكون ظاهرةً جليّة؛ إذ قد يعلمها بعض النّاس، وتخفى عن الآخر.



ورمي الجمرات شعيرة رمزية تشير إلى رمي الغوايات الإبليسية والاستدراجات الشيطانية ليس فقط في محاولة تعطيل سيدنا إبراهيم عليه السلام عن طاعة أمر ربه فقط أو استجابة سيدنا إسماعيل لذلك، ولكنها ترمى إلى موقف ثابت من الشيطان عند كل غواية أو وسوسة.



وهذه الشعيرة يتخللها طاعات أخرى، منها الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من فعله والتكبير والذكر والدعاء من أهم ما يدور في فلكها وفيه تنفيذ لأوامر الله.