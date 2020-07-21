مبادرة سند تنفذ فعاليات لدعم سيدات وأطفال الروضة بشمال سيناء

نفذ أعضاء مبادرة سند نشاطا ترفيهيا للأطفال بقرية الروضة في مركز بئر العبد بشمال سيناء بحضور أمهات الأطفال.



وقالت حنان مقيبل مسئولة التمكين الاقتصادى للمرأة، إن هناك اهتمام دائم بقرية الروضة خاصة الأطفال والسيدات ونسعي دائما لوضع قرية الروضة ضمن انشطتنا وأن الحضور اليوم هو إحتفال بالعيد مع السيدات والاطفال، حيث وزع الشباب الهدايا على الأطفال كهدايا للعيد ثم نفذ أعضاء المبادرة ألعاب للأطفال لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وتم توزيع جوائز مالية علي السيدات العاملات بصناعة الكليم اليدوي.



وشارك في الفعاليات حنان مقيبل مسئول مكون التكمين الإقتصادي للمرأة بمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء بجمعية الجورة وسناء عبيد من المجلس القومي للمرأة وسارة شميط ممثل مركز الأمل للخدمات النفسية والاجتماعية ومشرفي المعسكر السابع وأعضاء المبادرة.