رئيس سموحة السابق: انتقال بن شرقي للأهلي شبه مؤكد!

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، إن انتقال المغربي أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك إلى الغريم التقليدي الأهلي بات شبه مؤكد.

ولم يفصح عامر عن مصدر معلومته لكنه اكتفى بالتغريد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالقول ان بن شرقي قريب من الاهلي وان انتقاله للقلعة الحمراء شبه مؤكد.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، لكنه اتفق بشكل ودي مع مسؤولي النادي على الرحيل قبل انتهاء الموسم الممتد لما بعد الموعد المتعارف عليه لختام المواسم "٣٠ يونيه" ليستمر حتى نهائي كأس مصر بنسخته الماضية.

وسبق ان أكد فرج عامر على أن مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم سيتم إعادتها، قبل أن يتضح عدم صحة الأمر