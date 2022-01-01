التضخم الروسي يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب على ارتفاع الروبل

وصلت معدلات التضخم الروسي إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي، عندما أدى غزو أوكرانيا إلى فرض عقوبات أدت إلى تعطيل الواردات وتسببت لفترة وجيزة في حدوث نقص، حيث أدى تفاقم الانكماش الاقتصادي والمكاسب التي حققها الروبل إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت بلومبرج نقلا عن بيانات هيئة الإحصاءات الفيدرالية الروسية أن

أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 9ر15% في يونيو الماضي، وهي النسبة الأدنى في غضون أربعة أشهر مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 1ر17٪ في مايو الماضي.

وبلغ متوسط تقدير 17 خبيرا اقتصاديا شملهم الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج 16٪.

يشار إلى أن توقعات التضخم انعكست إلى حد كبير بفضل تدفقات البترودولار التي تدعم ارتفاعا تاريخيا في مسيرة الروبل، والذي لا يزال محميا أيضا ببعض ضوابط رأس المال.