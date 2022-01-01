الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك يمهدون الطريق أمام فرض عقوبة الإعدام

مهد الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونيتسك الشرقية اليوم الجمعة، الطريق لإعدام الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام، مع رفع البرلمان غير المعترف به دوليا في المنطقة الانفصالية الوقف المؤقت لتطبيق عقوبة الإعدام.



وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ينتظر فيه مواطنان بريطانيان وآخر مغربي مصيرهم بعد أن حكم عليهم الانفصاليون بالإعدام قبل نحو شهر. واتهم الثلاثة بالقتال كمرتزقة في صفوف الجيش الأوكراني.



ومع ذلك تزعم أوكرانيا أن الثلاثة جنود نظاميون ومن ثم يجب معاملتهم كأسرى حرب.



يشار إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة في دونيتسك غير معترف به دوليا، وأنه من الممكن اعتبار إعدام الرجال الثلاثة جريمة حرب بموجب القانون الدولي.