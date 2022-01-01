زيادة عائدات شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات بوتيرة فاقت التوقعات في الربع الثاني

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ارتفعت عائدات شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات بوتيرة فاقت التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري، في مؤشر آخر على تحسن الطلب على الأجهزة الإلكترونية.

وبحسب تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء، سجلت أكبر شركة لصناعة أشباه الموصلات في العالم عائدات بقيمة 1ر534 مليار دولار تايواني (9ر17 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل عائدات الشركة إلى 519 مليار دولار تايواني.

وربما تهدئ هذه النتائج مخاوف المستثمرين بشأن تراجع الطلب وارتفاع تكاليف هذه الصناعة التي يبلغ حجمها 550 مليار دولار. وكانت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات قد أعلنت أمس الخميس تسجيل قفزة فاقت التوقعات في عائداتها بلغت نسبتها 21 بالمئة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن جيف بو المحلل الاقتصادي في شركة هايتونج إنترناشونال للأوراق المالية قوله إن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات ربما تستطيع تحقيق أهدافها فيما يتعلق بزيادة المبيعات بنسبة 30 بالمئة بالدولار الامريكي خلال العام الجاري.

وأضاف أن "عائدات الشركة خلال الربع الثالث ربما تفوق التوقعات التي يجمع عليها خبراء الاقتصاد".

وسجلت أسهم شركة تايوان لصناعة اشباه الموصلات زيادة بنسبة 1ر2 بالمئة في ختام التعاملات اليوم الجمعة قبل اعلان عائدات الشركة.