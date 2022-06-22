وفاة دوس سانتوس الذي حكم أنجولا بقبضة حديدية عن عمر 79 عاما

توفي خوسيه ادواردو دوس سانتوس، الذي تولى رئاسة أنجولا بقبضة حديدية لمدة 38 عاما، حيث أشرف على تعافيها من حرب أهلية طويلة الأمد، لتصبح واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، عن عمر ناهز 79 عاما.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة أن دوس سانتوس توفي في مستشفى في برشلونة، طبقا لما ذكرته الرئاسة الانجولية في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



يذكر أن حكمه أفسده الصراع الداخلي ونهب ثروات الأمة النفطية، وكان حلفاؤه وأفراد أسرته من بين المستفيدين الرئيسيين.



كان قد عين ابنه الذي يبلغ من العمر 35 عاما، خوسيه فيلومينو، رئيسا لصندوق الثروة السيادي، الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار في عام 2013، وابنته الكبرى، إزابيل، رئيسة لشركة النفط الحكومية "سونانجول" بعد ذلك بثلاث سنوات.