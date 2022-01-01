عودة أسعار المعادن إلى التراجع بعد فترة صعود قصيرة

تتجه أسعار العقود الآجلة للنحاس نحو تسجيل التراجع للأسبوع الخامس على التوالي، بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع تلاشي التأثيرات الإيجابية لبرامج التحفيز الاقتصادي الصينية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار المعادن تراجعت اليوم الجمعة، حيث استأنف النحاس تراجعه بعد ارتفاعه أمس بنسبة 4%، على خلفية تقرير بلومبرج عن اعتزام وزارة المالية الصينية إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 5ر1 تريليون يوان (220 مليار دولار) خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار المعادن الأساسية ستتراجع خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع تباطؤ الاقتصاد وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، مما يؤثر سلبا على الطلب على المعادن الصناعية، بحسب مركز أبحاث بكين اناتيك لتنمية المعلومات.

وأضاف المركز أنه من المتوقع تراجع أسعار النحاس والألومنيوم والنيكل خلال النصف الثاني، مع تراجع الطلب الصيني على النحاس أو نموه بمعدل طفيف خلال العام الحالي.

وتراجع سعر النحاس اليوم بنسبة 2ر1% إلى 7736 دولار لكل طن في تعاملات بورصة لندن للمعادن صباح اليوم، ليتراجع بنسبة 9ر3% خلال الأسبوع الحالي ككل. كما تراجع القصدير بنسبة 3ر2% ليقود تراجع كل المعادن في البورصة اليوم.