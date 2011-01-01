مباحثات نمساوية جورجية لتعزيز التعاون المشترك

بحث المستشار النمساوي كارل نيهمر، مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، في مقر المستشارية الاتحادية في فيينا توسيع تعاون البلدين في كل المجالات.

وأشار المستشار النمساوي -في تصريحات اليوم الجمعة- إلى دعم النمسا لجورجيا في تنفيذ الإصلاحات السياسية والتشاور الجيد بين البلدين في كافة القضايا الدولية الراهنة وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا.

ومن جانب آخر، التقى ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، مع نظيره الجورجي إيليا دارشياشفيلي، وناقش الوزيران الآفاق الأوروبية لجورجيا ونتائج الحرب العدوانية الروسية في البلاد.

وقال الوزير النمساوي إنه بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين النمسا وجورجيا بحثت مع الوزير الجورجي العلاقات الثنائية الطيبة والودية.

وذكر الوزير أن جورجيا دولة ذات أولوية للتعاون الإنمائي النمساوي منذ عام 2011 حيث تشارك النمسا مع جورجيا في مجال التنمية الريفية المستدامة، لافتا إلى أنه تم أيضا بحث اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا والسارية منذ عام 2016.