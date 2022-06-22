منطقة ليجوريا الإيطالية تطلب مساعدة من روما لمواجهة الجفاف

طالبت منطقة ليجوريا الساحلية في إيطاليا الحكومة المركزية اليوم الجمعة بإعلان حالة الطوارئ هناك بسبب ظروف الجفاف.



وقال جيوفاني توتي حاكم المنطقة إنه إذا تم إعلان حالة الطوارئ فقد يتم الإفراج عن 10 ملايين يورو (2ر10 مليون دولار) لاتخاذ إجراء عاجل. ويمكن استغلالها، على سبيل المثال، في وضع أنابيب مياه أو تجديد بئر أو بناء سدود صغيرة.



وكتب توتي في منشور عبر موقع فيسبوك مساء أمس الخميس: "نتوقع أن توافق الحكومة على مناشدتنا في أقرب وقت ممكن".



وشهدت ليجوريا العام الجاري انخفاضا شديدا في معدلات الأمطار عن المستوى الطبيعي، مثلما هو الحال في باقي البلاد. وصنف رئيس الوزراء ماريو دراجي الأسبوع الجاري خمس مناطق باعتبارها تعاني الجفاف هي بييمونتي ولومبارديا وفينيسيا وإميليا رومانيا وفريولي- فينيتسيا جوليا.



وتجف البحيرات والأنهار عبر البلاد. وتأثر نهر بو أكبر أنهار البلاد بصور خاصة، ويخلف كل ذلك تداعيات على قطاع الزراعة في البلاد.