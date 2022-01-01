بريطانيا تسجل 163 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 23 مليونا و86 ألفا و445، والوفيات إلى 181 ألفا و398.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا أنه قد تم إعطاء 150 مليونا و554 ألفا و250 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.